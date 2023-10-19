Пасынок Стаса Намина признался, что убил бабушку и брата из-за давнего семейного конфликта

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По словам пасынка рок-музыканта Стаса Намина, мотивом совершённого им двойного убийства явился старый внутрисемейный конфликт.

Фото: facebook.com

До этого подмосковный главк СК РФ проинформировал об обнаружении в частном доме, расположенной в деревне Крюково Истринского района, тел пенсионерки вместе с её 30-летним внуком, покрытых колото-резаными ранами. РИА Новости, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, сообщили, что убитые являются родными рок-музыканта Стаса Намина. Позже пасынок артиста признался представителям СК в совершённом им убийстве.

"В ходе допроса мужчина дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах произошедшего. Мотивом убийства, с его слов, явился давний семейный конфликт", — сообщили представители главка в своём Telegram-канале.

Теперь убийцу допрашивают правоохранительные органы. Он должен будет пройти судебно-медицинские, молекулярно-генетические, психолого-психиатрическая экспертизы и токсикологическое исследование.

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