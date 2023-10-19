Актриса Рамиля Иcкандер обвиняется в управлении крупным наркошопом

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Заслуженная артистка Российской Федерации Рамиля Искандер обвинена в управлении крупной торговлей наркотиками в сети даркнет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: "File:Рамиля.JPG" by Ptichkaa is licensed under CC BY-SA 3.0.

Актриса руководила десятками курьеров и наркодилеров. На суде она отрицает свою вину, но, по информации источника, Искандер предоставила информацию о работе других своих знакомых в наркобизнесе.

14 сентября сообщалось, что в автомобиле актрисы обнаружено два килограмма наркотиков, обёртки с запрещёнными веществами нашли в её доме. Искандер может быть приговорена к лишению свободы на срок от 15 до 20 лет. Она отказалась от дачи показаний, и правоохранительные органы возбудили уголовное дело о совершении попытки нарушения закона о продаже наркотиков в особо крупных объёмах.

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