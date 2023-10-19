Изготовителей наркотиков в Оренбурге приговорили к заключению

1:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое жителей Оренбурга, которые занимались изготовлением наркотиков на своих дачах, будут направлены в места лишения свободы. Оренбургские граждане произвели более килограмма синтетических наркотиков с использованием удивительного аппарата. После года ожидания им были объявлены приговоры и наказания.

Фото: УМВД России по Оренбургской области

В прошлом году домашнюю лабораторию для изготовления наркотиков закрыли сотрудники регионального Управления Федеральной службы безопасности России. Тогда у двух жителей Оренбурга из их дачного дома изъяли более 1,3 килограммов мефедрона и большой специальный аппарат. Важно отметить, что синтетические наркотики уже были готовы к употреблению.

В отношении этих "химиков" было возбуждено два уголовных дела: одно за изготовление наркотиков в больших количествах, а другое за незаконное приобретение, хранение и производство психотропных веществ в крупных объемах не с целью продажи.

Один из жителей Оренбурга был приговорен к 15 годам и 6 месяцам строгого режима в колонии, а также к уплате штрафа в размере 300 тысяч рублей. Его напарнику назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщает 56orb.ru.

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