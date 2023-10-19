Задержанный пасынок музыканта Стаса Намина признался в том, что убил 30-летнего брата и 85-летнюю бабушку в коттедже в Московской области.
Эту информацию подтвердили в Следственном комитете России. По данным ведомства, Роман Микоян признался в совершении двойного убийства во время допроса.
"Два убийства — моего брата и бабушки", — сказал Микоян в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале СК РФ.
Ранее в одном из частных домов на территории Истринского района Московской области были найдены два тела с многочисленными ножевыми ранениями. Позже оказалось, что речь идёт о родственниках продюсера Намина — его сыне и тёще.
Как пояснил представитель музыканта, Намин не одобрял образ жизни пасынка Микояна, который с детства совершал жестокие поступки.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.