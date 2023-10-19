Губернатор Голубев заявил об уничтожении воздушной цели на подлёте к Ростовской области

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Воздушная цель была уничтожена на подлёте к Ростовской области с помощью российских средств ПВО, следует из заявления главы региона Василия Голубева.

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

По его словам, ликвидация цели зарегистрирована 19 октября в 10:10.

"Подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлёте к региону", — подчеркнул Голубев в Telegram.

Как пояснил губернатор, в результате ЧП никто не пострадал. Повреждений на объектах инфраструктуры тоже не зафиксировано, уточнил руководитель Ростовской области.

Ранее в воздушном пространстве над Чёрным морем, Белгородской и Курской областями силы ПВО России уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Минобороны подтвердили информацию о попытке массовой атаки дронов ВСУ на российские объекты.