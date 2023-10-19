В Воронеже автобус с пассажирами попал в аварию с автомобилем

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Воронежской области случилась авария с участием автобуса и легковой машины. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.

Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

Инцидент произошел в Семилуках, на улице Ленина. Водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту "Семилуки-Воронеж".

В момент аварии в автобусе находилось семь пассажиров, как сообщается в публикации.

Пострадали водитель машины, женщина, находившаяся в ней, и один из пассажиров автобуса. Все пострадавшие были госпитализированы. Позднее двое дополнительных пассажиров автобуса обратились к врачам, включая несовершеннолетнего ребенка, находившегося в автобусе в момент аварии.

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