В Воронежской области случилась авария с участием автобуса и легковой машины. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по региону.
Инцидент произошел в Семилуках, на улице Ленина. Водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту "Семилуки-Воронеж".
В момент аварии в автобусе находилось семь пассажиров, как сообщается в публикации.
Пострадали водитель машины, женщина, находившаяся в ней, и один из пассажиров автобуса. Все пострадавшие были госпитализированы. Позднее двое дополнительных пассажиров автобуса обратились к врачам, включая несовершеннолетнего ребенка, находившегося в автобусе в момент аварии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.