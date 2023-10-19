В Петербурге мужчина попал в кому после выпитого пива

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Санкт-Петербурга оказался в реанимации после употребления пива. Инцидент случился на проспекте Ветеранов. По словам супруги пострадавшего, утром она нашла его на полу в полуобморочном состоянии.

Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Сначала женщина попыталась предоставить ему помощь самостоятельно, но после нескольких неудачных попыток она вызвала скорую медицинскую помощь. По результатам медицинского обследования петербуржца госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас он находится в коме, сообщает 78.ru.

Пока неясно, какой вид пива стал причиной таких серьезных последствий. Все обстоятельства произошедшего будут расследовать правоохранительные органы.

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