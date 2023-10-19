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В Петербурге мужчина попал в кому после выпитого пива

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Происшествия

Житель Санкт-Петербурга оказался в реанимации после употребления пива. Инцидент случился на проспекте Ветеранов. По словам супруги пострадавшего, утром она нашла его на полу в полуобморочном состоянии.

В Петербурге мужчина попал в кому после выпитого пива
Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Сначала женщина попыталась предоставить ему помощь самостоятельно, но после нескольких неудачных попыток она вызвала скорую медицинскую помощь. По результатам медицинского обследования петербуржца госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас он находится в коме, сообщает 78.ru.

Пока неясно, какой вид пива стал причиной таких серьезных последствий. Все обстоятельства произошедшего будут расследовать правоохранительные органы.

Ранее в Нижнем Тагиле подросток попал в кому после того, как пересёк дорогу на красный сигнал светофора и попал под машину.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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