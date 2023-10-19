Житель Санкт-Петербурга оказался в реанимации после употребления пива. Инцидент случился на проспекте Ветеранов. По словам супруги пострадавшего, утром она нашла его на полу в полуобморочном состоянии.
Сначала женщина попыталась предоставить ему помощь самостоятельно, но после нескольких неудачных попыток она вызвала скорую медицинскую помощь. По результатам медицинского обследования петербуржца госпитализировали в тяжёлом состоянии, сейчас он находится в коме, сообщает 78.ru.
Пока неясно, какой вид пива стал причиной таких серьезных последствий. Все обстоятельства произошедшего будут расследовать правоохранительные органы.
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