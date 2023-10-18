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В центре Москвы СК проводит обыск в клинике по делу о торговле детьми

0:59
Происшествия

В рамках уголовного расследования по факту торговли детьми, проводятся обыски в частной медицинской клинике, расположенной в центре Москвы, сообщает столичное следственное управление. По информации от СК, в этой организации обвиняемая получила поддельные документы, содержащие недостоверные медицинские сведения.

В центре Москвы СК проводит обыск в клинике по делу о торговле детьми
Фото: openverse

На данный момент, в ходе обысков, правоохранительные органы изымают медицинские записи, и проводят опрос руководства и сотрудников клиники. Следователи начали уголовное преследование в отношении женщины, которая является опекуном 15 детей. Также существует подозрение в незаконных действиях в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения. В отношении 47-летней женщины и ее 44-летней соучастницы предъявлены обвинения в совершении торговли людьми, сообщает ТАСС.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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