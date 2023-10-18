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Спасателям не удалось найти матроса, выпавшего за борт рыболовецкого судна в Баренцевом море

0:59
Происшествия

С российского рыбопромыслового судна Пинро-2, которое находится в Баренцевом море, за борт выпал матрос. В службе наблюдения за флотом Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, инцидент произошёл 17 октября в 50 милях южнее архипелага Новая Земля.

Спасателям не удалось найти матроса, выпавшего за борт рыболовецкого судна в Баренцевом море
Фото: openverse.org

Поисковые работы, длившиеся 11 часов, так и не увенчались успехом.

"Человек упал за борт (с судна "ПИНРО-2" — Прим. ред.). Поисковые работы длились 11 часов, как говорится — до последней надежды, сегодня утром поиски были прекращены", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в районе падения человека за борт, температура воды равна 0-3 градусам, море штормит, поэтому шансов на выживание у человека крайне мало.

Транспортная прокуратура проверяет факт произошедшего. Уточняется, что выпавшему за борт матросу 36 лет.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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