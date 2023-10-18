Польские врачи не смогли спасти жизнь ребёнка, раненного при нападении на группу дошкольников

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ребёнок, получивший серьёзное ранение ножом во время нападения на группу дошкольников в Польше, умер. Об этом проинформировала радиостанция RMF FM, ссылаясь на неофициальные источники.

Фото: openverse

"Жизнь пятилетнего мальчика спасти не удалось", — сказано в сообщении.

Трагедия произошла в польском городе Познань, где мужчина бросился с ножом на группу малышей, серьёзно ранив пятилетнего мальчика.

Вскоре преступника — 71-летнего местного жителя — задержали. Сейчас он проходит медицинскую экспертизу, почему он так поступил, пока не ясно.

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