Ребёнок, получивший серьёзное ранение ножом во время нападения на группу дошкольников в Польше, умер. Об этом проинформировала радиостанция RMF FM, ссылаясь на неофициальные источники.
"Жизнь пятилетнего мальчика спасти не удалось", — сказано в сообщении.
Трагедия произошла в польском городе Познань, где мужчина бросился с ножом на группу малышей, серьёзно ранив пятилетнего мальчика.
Вскоре преступника — 71-летнего местного жителя — задержали. Сейчас он проходит медицинскую экспертизу, почему он так поступил, пока не ясно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?