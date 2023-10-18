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Суд вынес приговор российским подросткам, которые сожгли икону

Происшествия

В Перми вынесен приговор двум несовершеннолетним, которые демонстративно сожгли икону святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, сообщили в Мотовилихинском районном суде.

Суд вынес приговор российским подросткам, которые сожгли икону
Фото: Openverse

Видео с подростками разошлось по Сети весной. На нём двое парней в балаклавах разрубили икону топором, втоптали в снег, а позже кинули в костёр. При этом один из несовершеннолетних выкрикивал нацистские лозунги.

"Двум несовершеннолетним молодым людям, совершившим оскорбительные действия в отношении иконы, назначено наказание в виде обязательных работ", — сообщили в суде РИА Новости.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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