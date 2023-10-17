На пешеходном переходе в Краснодарском крае грузовик сбил восьмилетнего ребенка

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Грузовой автомобиль сбил восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе, расположенном в Краснодарском крае. В результате этого инцидента ребенка госпитализировали в местную районную больницу. Информацию об этом предоставила пресс-служба ГУ МВД России по данному региону.

Фото: openverse.org

Согласно сообщению, инцидент произошел на улице Железнодорожной в станице Динской, когда 44-летний водитель грузового автомобиля DAF не уступил дорогу восьмилетнему ребенку, переходившему дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший был доставлен в Центральную районную больницу, сообщает ТАСС.

В настоящее время полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства произошедшего происшествия.

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АНОНС: Грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе