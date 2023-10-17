Сотрудники полиции и Следственного комитета Кингисеппского района Ленинградской области в настоящее время работают над идентификацией мужчины, тело которое было обнаружено в Финском заливе.
Инцидент зарегистрирован после обращения сотрудников пограничной службы в утренние часы 17 октября. По информации, полученной из источника "Агентства журналистских расследований" (АЖУР), они обнаружили утопленника в районе 11 километров южнее Финского залива.
Тело мужчины извлечено на берег. Внешний вид позволяет предположить, что погибшему около 50 лет. Мужчина был одет в гидрокостюм.
На данный момент тело направлено в морг, где будет проведена экспертиза для определения причины смерти. Расследование по данному инциденту продолжается.
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