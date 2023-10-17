Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марков сравнил число мобилизованных в Израиле и в России: сильный дисбаланс
Иран приготовил оружие против авианосцев США в Восточном Средиземноморье
Берлин и Париж не смогли достигнуть соглашений по атомной энергетике
Травница Костомаха дала советы женщинам, как быстро забеременеть
Виолончелист рассказал, что заслуженный артист РФ Александр Готгельф был прекрасным педагогом и тёплым человеком
Депутат Нилов: правительству направили закон о полном запрете вейпов в РФ
В Москве мать 15 детей подозревают в торговле людьми
Парк альпак "Пача Мама" на "Роза Хутор" принял более 14 тысяч гостей
Автоэксперты назвали самое выгодное время для покупки автомобиля

В Финском заливе Санкт-Петербурга нашли тело мужчины в гидрокостюме

0:53
Происшествия

Сотрудники полиции и Следственного комитета Кингисеппского района Ленинградской области в настоящее время работают над идентификацией мужчины, тело которое было обнаружено в Финском заливе.

В Финском заливе Санкт-Петербурга нашли тело мужчины в гидрокостюме
Фото: Openverse

Инцидент зарегистрирован после обращения сотрудников пограничной службы в утренние часы 17 октября. По информации, полученной из источника "Агентства журналистских расследований" (АЖУР), они обнаружили утопленника в районе 11 километров южнее Финского залива.

Тело мужчины извлечено на берег. Внешний вид позволяет предположить, что погибшему около 50 лет. Мужчина был одет в гидрокостюм.

На данный момент тело направлено в морг, где будет проведена экспертиза для определения причины смерти. Расследование по данному инциденту продолжается.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Российские войска продвинулись на нескольких участках фронта в зоне СВО

Российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.

Минобороны России заявило о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта
Байден заявил, что намерен подавить Россию и урегулировать конфликт в Израиле
"Подавим Путина": Джо Байден раскрыл свои планы на Россию
Россиянам рассказали, как запрет на экспорт "японцев" повлияет на рынок РФ
Американские ученые выяснили, как кофе влияет на фигуру человека
Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах Любовь Степушова Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы Андрей Николаев
"Добро пожаловать в Гуанчжоу": Филипп Киркоров отправился за границу по делам
Как Украина будет объяснять Штатам "Джавелины" в руках ХАМАСа?
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
Последние материалы
Марков сравнил число мобилизованных в Израиле и в России: сильный дисбаланс
Politico: РФ не развалится, "голые и босые" россияне - против Запада
В Финском заливе Санкт-Петербурга нашли тело мужчины в гидрокостюме
Иран приготовил оружие против авианосцев США в Восточном Средиземноморье
Берлин и Париж не смогли достигнуть соглашений по атомной энергетике
Травница Костомаха дала советы женщинам, как быстро забеременеть
Учёные нашли доказательства браконьерства в заповедниках Замбии
Виолончелист рассказал, что заслуженный артист РФ Александр Готгельф был прекрасным педагогом и тёплым человеком
Депутат Нилов: правительству направили закон о полном запрете вейпов в РФ
В Москве мать 15 детей подозревают в торговле людьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников