В Финском заливе Санкт-Петербурга нашли тело мужчины в гидрокостюме

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники полиции и Следственного комитета Кингисеппского района Ленинградской области в настоящее время работают над идентификацией мужчины, тело которое было обнаружено в Финском заливе.

Фото: Openverse

Инцидент зарегистрирован после обращения сотрудников пограничной службы в утренние часы 17 октября. По информации, полученной из источника "Агентства журналистских расследований" (АЖУР), они обнаружили утопленника в районе 11 километров южнее Финского залива.

Тело мужчины извлечено на берег. Внешний вид позволяет предположить, что погибшему около 50 лет. Мужчина был одет в гидрокостюм.

На данный момент тело направлено в морг, где будет проведена экспертиза для определения причины смерти. Расследование по данному инциденту продолжается.

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