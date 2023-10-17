Бывшая вилла Олега Тинькова «Волга дача» перешла экс-министру Ткачеву

2:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывшее поместье Олега Тинькова, основателя Тинькофф Банка, вместе с комплексом "Ла Дача Астрахань" было передано под птицефабрику. Как сообщает "Коммерсантъ", приобретение этой роскошной недвижимости было осуществлено компанией, подконтрольной бывшему министру сельского хозяйства России Александру Ткачеву.

Фото: openverse.org

В соответствии с Kartoteka. ru , 11 октября "Ла Дача Астрахань", которая включает в себя частную виллу, известную как "Волжская дача", построенную Тиньковым в селе Вышка Астраханской области, в настоящее время принадлежит "ООО "Птицефабрика Акашевская". Право собственности на эту птицефабрику приписывается Марии Лисициной через Марфининвест, и она представляет интересы семьи Ткачевых.

Изначально "Ла Дача Астрахань" была частью туристического проекта Тинькова "Ла Дача", который он запустил в 2016 году, планируя построить частные виллы в различных местах, включая Францию, Италию и Мексику. После продажи "Тинькофф Банка" в 2022 году собственность "Ла Дача Астрахань" несколько раз переходила из рук в руки. До создания птицефабрики собственность принадлежала Наталье Дубовицкой, у которой такое же полное имя, как у жены бывшего помощника президента Владислава Суркова.

На веб-сайте комплекса указано, что вилла "Волжская дача" доступна в аренду только полностью. Аренда виллы на четыре дня в будние дни обойдется в два миллиона рублей, в то время как недельное пребывание обойдется почти в пять миллионов рублей. По словам Станислава Ивашкевича, управляющего партнера Ivashkevich Hospitality, рыночная стоимость "Волжской дачи" может достигать миллиарда рублей.

Объекты недвижимости, подобные "Волжской даче", обычно называются частными виллами и обычно сдаются в аренду через специализированных агентов, редко попадая в публичный список. Ивашкевич предполагает, что новый владелец, скорее всего, приобрел "Волжскую дачу" для личных целей, таких как проведение встреч и переговоров. Заместитель председателя Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян также ставит под сомнение то, что объект предназначен для использования в качестве гостиницы.

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Волга Дача Астрахань