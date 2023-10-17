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Бывшая вилла Олега Тинькова «Волга дача» перешла экс-министру Ткачеву

2:24
Происшествия

Бывшее поместье Олега Тинькова, основателя Тинькофф Банка, вместе с комплексом "Ла Дача Астрахань" было передано под птицефабрику. Как сообщает "Коммерсантъ", приобретение этой роскошной недвижимости было осуществлено компанией, подконтрольной бывшему министру сельского хозяйства России Александру Ткачеву.

Бывшая вилла Олега Тинькова «Волга дача» перешла экс-министру Ткачеву
Фото: openverse.org

В соответствии с Kartoteka. ru , 11 октября "Ла Дача Астрахань", которая включает в себя частную виллу, известную как "Волжская дача", построенную Тиньковым в селе Вышка Астраханской области, в настоящее время принадлежит "ООО "Птицефабрика Акашевская". Право собственности на эту птицефабрику приписывается Марии Лисициной через Марфининвест, и она представляет интересы семьи Ткачевых.

Изначально "Ла Дача Астрахань" была частью туристического проекта Тинькова "Ла Дача", который он запустил в 2016 году, планируя построить частные виллы в различных местах, включая Францию, Италию и Мексику. После продажи "Тинькофф Банка" в 2022 году собственность "Ла Дача Астрахань" несколько раз переходила из рук в руки. До создания птицефабрики собственность принадлежала Наталье Дубовицкой, у которой такое же полное имя, как у жены бывшего помощника президента Владислава Суркова.

На веб-сайте комплекса указано, что вилла "Волжская дача" доступна в аренду только полностью. Аренда виллы на четыре дня в будние дни обойдется в два миллиона рублей, в то время как недельное пребывание обойдется почти в пять миллионов рублей. По словам Станислава Ивашкевича, управляющего партнера Ivashkevich Hospitality, рыночная стоимость "Волжской дачи" может достигать миллиарда рублей.

Объекты недвижимости, подобные "Волжской даче", обычно называются частными виллами и обычно сдаются в аренду через специализированных агентов, редко попадая в публичный список. Ивашкевич предполагает, что новый владелец, скорее всего, приобрел "Волжскую дачу" для личных целей, таких как проведение встреч и переговоров. Заместитель председателя Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян также ставит под сомнение то, что объект предназначен для использования в качестве гостиницы.

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Волга Дача Астрахань
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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