Волгоградец получил 11 лет колонии за за убийство соседа и попытку съесть его ягодицу

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Волгоградской области отправится в тюрьму на 11 лет за жестокое убийство соседа, сообщили объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Согласно информации, волгоградец нанёс оппоненту более 40 ударов ножом и отрезал ему ягодицу.

Фото: мвд.рф

По данным следствия, трагедия разыгралась на почве ревности.

Сосед, обвиняемый и его девушка вместе выпивали. Дама сердца покинула компанию, а волгоградец набросился на оппонента, ударил его ножом, разгромил квартиру и отрезал ягодицу.

Как пояснил сам несостоявшийся каннибал, чтобы её съесть.

"Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении суда.

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