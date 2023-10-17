В Москве мошенники убедили пенсионерку продать квартиру на Арбате и отдать им 25 миллионов рублей

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пенсионерка из Москвы в результате действий аферистов лишилась квартиры на Арбате из-за мошенничества.

Фото: Telegram: Rich Russian Kids

Мошенники изначально вступили в продолжительное общение с 69-летней женщиной по телефону, пишет Тelegram-канал Baza. Сначала они сообщили москвичке, что кто-то пытается взять кредит на её имя, и убедили её, что у банка есть программа защиты от этого. В конце концов пенсионерка сняла свои сбережения и перевела их на то, что, по её мнению, было защищённым счетом. Впоследствии мошенники убедили её продать свою квартиру в центре города, даже помогли ей с риэлтором и новым вариантом, где жить.

Пенсионерка получила от продажи 21 млн рублей, которые она передала курьеру, что привело к потере ею квартиры. С учётом денежных сбережений, которые она тоже отдала аферистам, общий ущерб составил 25 млн.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге телефонные мошенники обманули пожилую женщину на 5 млн рублей.

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Мошенники вынудили пожилую иркутянку продать квартиру