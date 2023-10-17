Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как животные на логотипе могут способствовать сохранению природы
Зеленский ради своего "места в истории" готов утопить страну в крови, сделав из городов кладбища
Юлия Барановская высказала свою позицию про рак груди
Швейцарец заболел редким "дерматитом шиитаке" из-за недоваренных грибов
Star: МИД Турции заявил о системе гарантов на фоне израильско-палестинского конфликта
Актёр Дмитрий Харатьян заявил, что позиция уехавших россиян является ошибочной
MBoC: учёные из Швейцарии нашли новый орган в организме человека
Спикер ГД РФ Володин: Россия начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний
Военный эксперт заявил, что ХАМАС более искусен в боях, ЦАХАЛ будет тяжело

В Москве мошенники убедили пенсионерку продать квартиру на Арбате и отдать им 25 миллионов рублей

1:06
Происшествия

Пенсионерка из Москвы в результате действий аферистов лишилась квартиры на Арбате из-за мошенничества.

В Москве мошенники убедили пенсионерку продать квартиру на Арбате и отдать им 25 миллионов рублей
Фото: Telegram: Rich Russian Kids

Мошенники изначально вступили в продолжительное общение с 69-летней женщиной по телефону, пишет Тelegram-канал Baza. Сначала они сообщили москвичке, что кто-то пытается взять кредит на её имя, и убедили её, что у банка есть программа защиты от этого. В конце концов пенсионерка сняла свои сбережения и перевела их на то, что, по её мнению, было защищённым счетом. Впоследствии мошенники убедили её продать свою квартиру в центре города, даже помогли ей с риэлтором и новым вариантом, где жить.

Пенсионерка получила от продажи 21 млн рублей, которые она передала курьеру, что привело к потере ею квартиры. С учётом денежных сбережений, которые она тоже отдала аферистам, общий ущерб составил 25 млн. 

Ранее мы сообщали, что в Петербурге телефонные мошенники обманули пожилую женщину на 5 млн рублей.   

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Мошенники вынудили пожилую иркутянку продать квартиру
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Российские войска продвинулись на нескольких участках фронта в зоне СВО

Российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.

Минобороны России заявило о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта
Байден заявил, что намерен подавить Россию и урегулировать конфликт в Израиле
"Подавим Путина": Джо Байден раскрыл свои планы на Россию
Россиянам рассказали, как запрет на экспорт "японцев" повлияет на рынок РФ
"Добро пожаловать в Гуанчжоу": Филипп Киркоров отправился за границу по делам
Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы Андрей Николаев Приштина пытается не допустить новых выборов на севере Косова Михаил Плисюк
Как Украина будет объяснять Штатам "Джавелины" в руках ХАМАСа?
Американские ученые выяснили, как кофе влияет на фигуру человека
В небе равных нет: Су-30 уничтожил самолёт ВСУ на Донецком направлении
В небе равных нет: Су-30 уничтожил самолёт ВСУ на Донецком направлении
Последние материалы
Швейцарец заболел редким "дерматитом шиитаке" из-за недоваренных грибов
Star: МИД Турции заявил о системе гарантов на фоне израильско-палестинского конфликта
Актёр Дмитрий Харатьян заявил, что позиция уехавших россиян является ошибочной
В Москве мошенники убедили пенсионерку продать квартиру на Арбате и отдать им 25 миллионов рублей
MBoC: учёные из Швейцарии нашли новый орган в организме человека
Спикер ГД РФ Володин: Россия начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний
Военный эксперт заявил, что ХАМАС более искусен в боях, ЦАХАЛ будет тяжело
Буйное цветение пионов: что надо делать осенью?
Владимир Путин прилетел в Китай запускать в жизнь многополярный мир
Волгоградец получил 11 лет колонии за за убийство соседа и попытку съесть его ягодицу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников