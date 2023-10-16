Полиция Краснодара расследует видео ночных автогонок на улице Новороссийской

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Краснодаре появились видеозаписи ночных автогонок на улице Новороссийской, размещенные жителями города в социальных сетях. Эти кадры привлекли внимание правоохранительных органов Кубани, и они начали проводить проверку.

Фото: Wikipedia

По данным BFM Кубань, Правоохранительные органы намерены вынести юридическую оценку действиям участников гонок.

Организаторы и участники незаконных мероприятий, как утверждается в сообщении пресс-службы Управления МВД России по Краснодару, "неразмышленными поступками создали помехи другим участникам дорожного движения и создали условия, которые представляли угрозу жизни и здоровью окружающих граждан."

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