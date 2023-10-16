Страшное ДТП в селе Беляйка: мужчина вылетел через багажник

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дорожное происшествие случилось в воскресенье, 15 октября, около 20:30 часов в поселке Беляйка. Водитель 23 лет, управляя автомобилем Lada Largus, нарушил правила и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, что привело к столкновению с грузовой машиной DAF. В результате удара легковой автомобиль был отброшен в сторону и столкнулся с автобусом. К счастью, инцидент обошелся без жертв.

Фото: тг канал Нижний Новгород без цензуры

Водитель "Лады" получил разнообразные травмы, требующие медицинской помощи. Его доставили в приемный покой Павловской центральной районной больницы.

По данным свидетелей, путешествовавших в том районе, водитель легковой машины, по их утверждению, не пристегнулся ремнями безопасности. По предварительным данным, мужчина при столкновении вылетел через багажник. Об этом сообщает newsnn.ru.

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