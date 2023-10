Your browser does not support the audio element.

Родной дядя актёра Михаила Ефремова оставил своё состояние семье Сергея Захарова, погибшего в результате аварии, виновником которой был сам актёр театра и кино. Эту информацию раскрыл Telegram-канал Shot.

Фото: "File:Rally-concert in support of Alexey Navalny 2013-09-06 4377.jpg" by putnik is licensed under CC BY 3.0.