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Дядя актёра Михаила Ефремова просит передать всё своё состояние родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова

1:27
Происшествия

Родной дядя актёра Михаила Ефремова оставил своё состояние семье Сергея Захарова, погибшего в результате аварии, виновником которой был сам актёр театра и кино. Эту информацию раскрыл Telegram-канал Shot.

Дядя актёра Михаила Ефремова просит передать всё своё состояние родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова
Фото: "File:Rally-concert in support of Alexey Navalny 2013-09-06 4377.jpg" by putnik is licensed under CC BY 3.0.

По известным данным, одно из московских юридических фирм получило письмо якобы от 79-летнего концертмейстера Александра Покровского. В нём просилось передать все средства Покровского родственникам водителя-экспедитора Захарова после его смерти. В расписке концертмейстер  также завещал квартиру в двух километрах от Кремля и стоимостью более 50 млн рублей Министерству культуры России или правительству Москвы.

Источник сообщает, что адвокаты намерены уведомить семью Захарова о таком завещании. От решения близких зависит, будут ли юристы подтверждать подлинность полученных документов или игнорировать их. Позже сообщалось, что Покровский скончался 7 июня 2022 года.

Михаил Ефремов был осуждён на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, которое случилось 8 июня 2020 года. Актёр находился за рулём внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем, водитель которого позже скончался.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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