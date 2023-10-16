В Херсонской области расстреляли волонтёра, который помогал военным

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Херсонской области обнаружено тело волонтёра, который оказывал помощь военным. Мужчина погиб от выстрелов из автомата.

Фото: "File:5.45-мм автомат АК-12 - Технологии в машиностроении 2012 04.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Согласно данным Telegram-канала Baza, тело 51-летнего жителя Крыма Анатолия Решетова было найдено в посёлке Брилевка Алёшкинского района. Мужчина скончался после получения трёх выстрелов в грудь. Экспертиза указала, что его убили с использованием АК-74.

Сотрудники полиции установили, что перед трагедией Решетов провёл время в компании троих знакомых. По имеющейся информации, все они задержаны и доставлены в полицейский участок. Следствие предполагает, что около 22:00 вечера между мужчинами произошёл конфликт, и один из задержанных открыл огонь по волонтёру, произведя три выстрела. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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