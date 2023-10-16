В Херсонской области обнаружено тело волонтёра, который оказывал помощь военным. Мужчина погиб от выстрелов из автомата.
Согласно данным Telegram-канала Baza, тело 51-летнего жителя Крыма Анатолия Решетова было найдено в посёлке Брилевка Алёшкинского района. Мужчина скончался после получения трёх выстрелов в грудь. Экспертиза указала, что его убили с использованием АК-74.
Сотрудники полиции установили, что перед трагедией Решетов провёл время в компании троих знакомых. По имеющейся информации, все они задержаны и доставлены в полицейский участок. Следствие предполагает, что около 22:00 вечера между мужчинами произошёл конфликт, и один из задержанных открыл огонь по волонтёру, произведя три выстрела. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Тело школьницы, погибшей в Каменске-Уральском, вероятно, придётся эксгумировать, рассказал отец погибшей.