В Белгородской области состоялась церемония прощания с родственниками продюсера Sputnik Хайбара Акифи, которые скончались в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Украины.
По словам главреда RT Маргариты Симоньян, похоронены четырёхлетняя дочь журналиста, а также его тесть и тёща.
Она добавила, что жена Хайбара Акифи не нашла сил на то, чтобы попрощаться с единственной дочкой Аминой. Врачи оценивают состояние женщины как шоковое, уточнила Симоньян в эфире "России 1".
Как пояснила главный редактор RT, Хайбар Акифи по-прежнему остаётся в коме, причём медики не уверены в том, что он сможет выйти из неё. Его супруга Олеся находится в отделении реанимации после атаки украинского дрона.
Ранее сообщалось, что 29-летний Акифи недавно вернулся из Афганистана, где освещал последствия землетрясения, после чего решил навестить родственников в Белгородской области.
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