Главред RT Симоньян: похороны семьи журналиста Sputnik Акифи прошли в Белгороде

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Белгородской области состоялась церемония прощания с родственниками продюсера Sputnik Хайбара Акифи, которые скончались в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Украины.

Фото: Openverse

По словам главреда RT Маргариты Симоньян, похоронены четырёхлетняя дочь журналиста, а также его тесть и тёща.

Она добавила, что жена Хайбара Акифи не нашла сил на то, чтобы попрощаться с единственной дочкой Аминой. Врачи оценивают состояние женщины как шоковое, уточнила Симоньян в эфире "России 1".

Как пояснила главный редактор RT, Хайбар Акифи по-прежнему остаётся в коме, причём медики не уверены в том, что он сможет выйти из неё. Его супруга Олеся находится в отделении реанимации после атаки украинского дрона.

Ранее сообщалось, что 29-летний Акифи недавно вернулся из Афганистана, где освещал последствия землетрясения, после чего решил навестить родственников в Белгородской области.