В Карелии суд признал мужчину виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ.
Житель Лахденпохьи был приговорен к условному сроку лишения свободы за незаконное хранение взрывчатых веществ. Согласно информации, предоставленной прокуратурой Карелии, два года назад мужчина переехал в дом, который ранее принадлежал семье его партнёрши, и обнаружил там контейнеры со взрывчаткой. Однако он решил скрыть это от правоохранительных органов. В результате оперативных мероприятий весной текущего года его арестовали, сообщает karelinform.ru.
Мужчина признал свою вину в суде, и в качестве наказания ему был назначен условный срок лишения свободы в течение двух лет.
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