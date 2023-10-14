В Карелии вынесли приговор мужчине, переехавшему в дом со взрывчатыми веществами

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Карелии суд признал мужчину виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Фото: Openverse

Житель Лахденпохьи был приговорен к условному сроку лишения свободы за незаконное хранение взрывчатых веществ. Согласно информации, предоставленной прокуратурой Карелии, два года назад мужчина переехал в дом, который ранее принадлежал семье его партнёрши, и обнаружил там контейнеры со взрывчаткой. Однако он решил скрыть это от правоохранительных органов. В результате оперативных мероприятий весной текущего года его арестовали, сообщает karelinform.ru.

Мужчина признал свою вину в суде, и в качестве наказания ему был назначен условный срок лишения свободы в течение двух лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов