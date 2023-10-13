Эвакуация школ в Нефтеюганске: проверка сообщений о минировании

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Нефтеюганске начались эвакуации во всех местных школах, вызвав волну вопросов среди жителей. Информация о происходящем появилась в социальных сетях, где пользователи обсуждали причины этой нештатной ситуации.

Один из жителей, Елена Иванова, обратилась к сообществу "Это Юганск, детка", задав вопрос: "Добрый день. Есть информация, почему прямо сейчас эвакуируют все школы?". В комментариях к посту многие предположили, что это может быть учебной тревогой или учебным мероприятием, но появились также предположения о более серьезных причинах.

Однако Ларина Т. сообщила, что причина эвакуации была связана с подозрительным сообщением, полученным на официальную почту школы. Классный руководитель принял решение отпустить детей домой раньше из-за этой угрозы.

Полицейские органы МВД по ХМАО подтвердили, что ведется проверка сообщений о минировании, но пока что все признаки указывают на ложную тревогу.

По данным muksun.fm, в связи с этой ситуацией было принято решение эвакуировать все школы в Нефтеюганске, чтобы обеспечить безопасность всех учащихся и персонала.

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Полиция Нефтеюганска ищет авторов ложных сообщений о минировании