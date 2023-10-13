Мошенники в Пыть-Яхе обманули пенсионерку на 47 тысяч рублей

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Пыть-Яхе мошенники убедили пенсионерку перевести часть денег на "безопасные счета", так как её личный кабинет якобы пытаются взломать. Лишь после двух совершенных транзакций югорчанка заподозрила неладное.

Фото: openverse

В дежурную часть полиции в Пыть-Яхе обратилась 85-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка по имени Дмитрий Фадеев. Он даже прислал ей плохо сделанное удостоверение сотрудника Сербанка, но женщина поверила, рассказали в полиции Югры.

Женщина, испугавшись за сохранность своих денежных средств, стала отправлять сбережения на "безопасные счета". После двух транзакций на сумму более 47 тысяч рублей, пенсионерка заподозрила неладное и уточнила, зачем нужно переводить деньги на счета частных лиц.

По данным muksun.fm, Лжебанкир растерялся, тогда югорчанка поняла, что ее обманули и заблокировала номер афериста. Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что "зомбированная" мошенниками жительница ХМАО лишилась 6 млн рублей.

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Мошенники обманули пенсионерку