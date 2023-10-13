Омский военный суд приговорил уклониста к 5,5 годам колонии

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В Омске гарнизонный военный суд приговорил младшего сержанта Максима Авдонина к 5,5 годам колонии общего режима за уклонение от службы, сообщает пресс-служба военных судов.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

В декабре прошлого года Авдонин ушел в отпуск, но вовремя не вернулся в свою часть. Четыре месяца спустя он был задержан военной полицией. Впоследствии, 2 мая Максим Авдонин снова ушел в самоволку и вернулся в расположение своей части только 1 августа.

Приговор еще не вступил в законную силу, и у обеих сторон есть возможность обжаловать решение суда, сообщает gorod55.ru.

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