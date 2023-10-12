В Волгограде до прибытия медиков умерла пассажирка рейса Москва — Сочи

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажирка рейса из Москвы в Сочи, который был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Волгограда, ушла из жизни до прибытия медицинского персонала. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Фото: flickr. com

В четверг вечером самолёт, следовавший по маршруту Москва — Сочи, приземлился из-за плохого состояния здоровья одной из пассажирок. Бортпроводники предприняли попытки спасти 60-летнюю женщину, но, к сожалению, они были неуспешны.

"Прибывшие на вызов медики констатировали смерть пассажира", — сообщили агентству в комитете.

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