Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека
Политолог считает, что США скоро начнут бить и гнать отовсюду
Military Watch: российский истребитель Су-57 несёт самое мощное вооружение в своём поколении
Новое исследование: мозг проявляет разную активность в зависимости от воспоминания истины или лжи
Американский Конгресс призвал США готовится к одновременной войне с Россией и Китаем
Против Арестовича* на Украине открыли производство по уголовной статье: до 5 лет лишения свободы
Садальский призвал министра культуры не лгать Путину: наша киноиндустрия в глубокой яме
Депутат Верховной Рады: против Арестовича* заведено уголовное дело
В самой глубокой точке Балтийского моря обнаружена загадочная утечка метана

Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали в Нижнем Новгороде

1:19
Происшествия

Мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14 лет, задержали в Нижнем Новгороде, по информации от следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области.

Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали в Нижнем Новгороде
Фото: Openverse

По данным официальных источников, в настоящее время ведётся уголовное расследование по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации (другие действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Подробности инцидента пока не разглашаются, сообщает ТАСС.

По информации следственного управления, вечером 11 октября подозреваемый пригласил в свою квартиру, которая находится в Сормовском районе Нижнего Новгорода, малолетнюю девочку, проживающую в том же доме. В этой квартире, как утверждают, произошли действия сексуального характера в отношении ребенка.

Представители следственного управления Следственного комитета отметили, что после рассмотрения ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении задержанного лица, суд решением принял решение поместить обвиняемого под стражу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Смотрите сегодня: Девочка, заявившая о групповом изнасиловании, из потерпевшей стала обвиняемой
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
"Надвигается буря": РФ начинает крупную операцию против ВСУ, заявили в Австрии

Россия приступила ко второй стратегической воздушной кампании в зоне спецоперации. Об этом заявил полковник ВС Австрии Маркус Райснер.

Полковник ВС Австрии Райснер: РФ начала вторую воздушную кампанию на Украине
Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124
На грани фантастики: количество супертяжёлых Ан-124 "Руслан" будет увеличено в два раза за два года
Соколов высказался о Белом
Под Волгоградом волонтёр из Челябинска обвинил сотрудника ГИБДД в скрытой поддержке ВСУ
Смутное время порождает новых кликуш Сергей Лебедев В Финляндии выдвинули версию причастности РФ к "диверсии" на BalticСonnector Любовь Степушова Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124 Андрей Николаев
Симоньян: "Хочу передать привет Максимке из Тель-Авива и Алле из соседней квартиры"
МИД Финляндии расследует пранк российских блогеров с участием министра Элины Валтонен
Байден унижен: в США восхитились заявлением Путина
Байден унижен: в США восхитились заявлением Путина
Последние материалы
Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали в Нижнем Новгороде
Military Watch: российский истребитель Су-57 несёт самое мощное вооружение в своём поколении
Новое исследование: мозг проявляет разную активность в зависимости от воспоминания истины или лжи
Американский Конгресс призвал США готовится к одновременной войне с Россией и Китаем
Против Арестовича* на Украине открыли производство по уголовной статье: до 5 лет лишения свободы
Садальский призвал министра культуры не лгать Путину: наша киноиндустрия в глубокой яме
Депутат Верховной Рады: против Арестовича* заведено уголовное дело
В самой глубокой точке Балтийского моря обнаружена загадочная утечка метана
Ученые нашли древнюю мегаплиту, исчезнувшую 20 миллионов лет назад
"Царьград": "США кинут "своего сукина сына" Зеленского — и он это чувствует"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников