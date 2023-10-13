Подозреваемого в изнасиловании девочки задержали в Нижнем Новгороде

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14 лет, задержали в Нижнем Новгороде, по информации от следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области.

Фото: Openverse

По данным официальных источников, в настоящее время ведётся уголовное расследование по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации (другие действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Подробности инцидента пока не разглашаются, сообщает ТАСС.

По информации следственного управления, вечером 11 октября подозреваемый пригласил в свою квартиру, которая находится в Сормовском районе Нижнего Новгорода, малолетнюю девочку, проживающую в том же доме. В этой квартире, как утверждают, произошли действия сексуального характера в отношении ребенка.

Представители следственного управления Следственного комитета отметили, что после рассмотрения ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении задержанного лица, суд решением принял решение поместить обвиняемого под стражу.

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