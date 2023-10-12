Главред RT Симоньян: продюсер Sputnik в коме после атаки БПЛА на Белгород, его дочь умерла

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Продюсер Sputnik Хайбар Акифи находится в коме после ранения, которое он получил во время атаки дрона ВСУ на Белгород.

Фото: Openverse

По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, при падении обломков БПЛА скончалась дочь 29-летнего журналиста, а также родители его супруги. Она добавила, что Акифи недавно вернулся из Афганистана, где освещал последствия землетрясения в Герате. Как пояснила главред RT, журналист решил навестить родных в Белгородской области.

"Сейчас он в коме после удара украинского беспилотника, который убил его дочь и родителей жены", — подчеркнула Симоньян в Telegram.

Состояние Хайбара Акифи оценивается как тяжёлое. Его жена тоже была доставлена в больницу с травмами. По данным РИА Новости, женщине ещё не сообщили о гибели четырёхлетней дочери Амины.

Ранее стало известно, что в результате падения беспилотника ВСУ в Белгородской области скончались три человека, ещё двух удалось вытащить из-под завалов.