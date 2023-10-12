Прокуратура Башкирии расследует инцидент с избиением школьницы

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Инцидент, случившийся 10 октября в одной из школ Кармаскалинского района, стал предметом внимания прокуратуры Башкирии. Орган надзора начал проверку в связи с избиением школьницы во время урока, как сообщает официальное заявление пресс-службы.

По имеющейся информации, инцидент произошел 10 октября, когда на уроке два ученика 6 класса нанесли девочке несколько ударов по различным частям тела, во время отсутствия учительницы в кабинете. После окончания урока школьница направилась домой, а затем была доставлена в медицинское учреждение.

Прокуратура предпримет меры для оценки действий должностных лиц и сотрудников школы, а также проверит соблюдение законодательства в сфере образования.

Информация о случившемся изначально появилась в социальных сетях, после чего мать девочки сообщила, что ее дочь была избита одноклассниками и была доставлена в реанимацию с поврежденной селезенкой и поджелудочной железой, а также с различными ушибами.

Тем временем, администрация школы отрицает факт такого жестокого избиения школьницы. Директриса школы утверждает, что хотя конфликт между одноклассниками действительно имел место, однако по ее словам, у девочки была лишь припухлость руки, сообщает mkset.ru.

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