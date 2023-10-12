Жуткая ночь в Белгороде: как мужчина спас пострадавших в ЧП

2:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня ночью в окрестностях Белгорода произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом. Трагически погибли три человека, но удалось спасти двух из-под завалов, и сейчас врачи борются за их жизни. Местный житель, проживающий неподалеку, поделился свидетельством о том, как он участвовал в спасении пострадавших.

Фото: МЧС России

Связавшись с редакцией, местный житель, проживающий неподалеку от места ЧП с беспилотником, рассказал подробности ужасной ночи, и мы предоставляем его свидетельство в полном объеме, сообщает bel.ru.

Все началось около 23:30. Прогремел мощный взрыв, который заставил дом казаться, словно он подпрыгнул, а затем вернулся на место. Затем последовал второй взрыв, и дом начал качаться, как ходун.

"Я взлетел с кровати и посмотрел в окно. Я увидел, что на моем участке горят два ярких огня. Бросившись на улицу, я заметил, что в ста метрах от нас горит здание. Мы с сыном выбежали туда и увидели, что место, где раньше стоял дом, теперь превратилось в руины. Все было просто разрушено".

Мужчина рассказал, что он был одним из первых на месте происшествия. Кроме него, около разрушенного дома находилось еще четыре человека, которые начали кричать, что в доме есть еще люди.

"Мы вытащили тело женщины из-под обломков. Затем раздался крик, что там еще мужчина. Я бросился туда, даже тапочек потерял. Мужчина был без сознания, обожжен и стонал. Мы его извлекли, и я почувствовал, как моя куртка начала тлеть от жара".

Позже люди стали кричать, что под завалами остался ребенок. Однако попасть внутрь стало невозможно из-за взрывов газа. Кроме того, огонь перекинулся на соседний дом. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники полиции, затем пожарные и скорая помощь.

"Они начали тушить пожар, но крыша с мансардой буквально сложились в сторону. Весь дом развалился, но крыша осталась непокрытой. Спасатели забрались под нее и обнаружили два тела. Это была пожилая пара, мужчина и женщина, они были раздавлены обломками. Позже нашли тело девочки".

Белгородец не смог уснуть до четырех утра. Он рассказал, что беспилотный аппарат был сбит буквально над его домом, и в его дворе упали обломки и металлические куски.

"Мы сообщили об этом в полицию и ждали прибытия оперативной группы. Мы не трогали эти объекты, так как опасались, что 'товарищи' украинцы могут оставить что-то опасное для нас".

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