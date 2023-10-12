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В Хакасии впервые за за 7 лет зарегистрировали случай кори

1:31
Происшествия

В Хакасии зафиксирован первый случай заболевания корью с 2016 года. Трехлетний младенец из Абакана заболел этим инфекционным заболеванием. Родители ребенка принципиально не привили его.

В Хакасии впервые за за 7 лет зарегистрировали случай кори
Фото: openverse

По информации Роспотребнадзора Хакасии, случай заболевания стал известен в начале октября. Однако следует отметить, что ребенок приобрел корь в другом регионе, где он не был привит из-за религиозных убеждений родителей, которые отказались от прививок по принципиальным соображениям.

В связи с этим в зоне возникновения заболевания были предприняты необходимые противоэпидемические меры, включая медицинское наблюдение за контактными лицами и вакцинацию в соответствии с эпидемическими показаниями.

Корь — это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Ее симптомы включают кашель, насморк, конъюнктивит, интоксикацию и характерную сыпь. Болезнь может привести к серьезным осложнениям, таким как слепота, пневмония и отек мозга.

Вирус сохраняет свою активность в воздухе или на зараженных поверхностях до двух часов. Осложнения чаще всего развиваются у детей до 5 лет и у взрослых старше 20 лет.

Лечение кори не существует, поэтому особенно важно своевременное проведение мер по профилактике этого заболевания, сообщает newkhakasiya.online.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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