В аэропорту Оренбурга прокомментировали инцидент с гранатой, обнаруженной у пассажира

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В пресс-службе АО "Аэропорт Оренбург" сообщили, что объект, похожий на ручную гранату, оказался сувениром, и эвакуация не проводилась. Информация о предполагаемой эвакуации из-за гранаты в багаже военнослужащего, которая распространилась в социальных сетях, была опровергнута.

Фото: Openverse

Однако в пресс-службе аэропорта корреспонденту 56orb. ru опровергли эту информацию.

"Произошло все 11 октября, в 17.50 часов. На входе в аэровокзал в багаже одного из посетителей был обнаружен предмет, напоминающий ручную гранату. Впоследствии выяснилось, что пассажир легально приобрел в магазине сувенир, внешне напоминающий гранату. Эвакуация пассажиров и сотрудников аэропорта не проводилась," — прокомментировали в пресс-службе воздушной гавани.

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