Массовая подача сигналов тревоги российскими авиалайнерами случилась из-за сбоя в работе электронной системы по отслеживанию самолётов.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей авиаслужб, каких-либо инцидентов с участием лайнеров не зафиксировано.
"В системе отслеживания произошёл сбой", — подтвердил источник.
К этому часу все экипажи, которые подали сигналы тревоги, осуществили успешную посадку самолётов в запланированных местах.
Ранее стало известно, что пять пассажирских авиалайнеров РФ подали сигналы тревоги в воздушном пространстве.
В сентябре самолёт, летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле в Новосибирской области. Позже выяснилось, что причиной ЧП стали проблемы с работой гидросистемы.
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