Авиаслужбы: сбой в электронной системе стал причиной подачи тревоги самолётами РФ

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Массовая подача сигналов тревоги российскими авиалайнерами случилась из-за сбоя в работе электронной системы по отслеживанию самолётов.

Фото: Openverse

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей авиаслужб, каких-либо инцидентов с участием лайнеров не зафиксировано.

"В системе отслеживания произошёл сбой", — подтвердил источник.

К этому часу все экипажи, которые подали сигналы тревоги, осуществили успешную посадку самолётов в запланированных местах.

Ранее стало известно, что пять пассажирских авиалайнеров РФ подали сигналы тревоги в воздушном пространстве.

В сентябре самолёт, летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле в Новосибирской области. Позже выяснилось, что причиной ЧП стали проблемы с работой гидросистемы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.