ТАСС: пять пассажирских самолётов РФ подали сигналы тревоги во время полёта

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пять авиалайнеров, выполнявших пассажирские рейсы над российской территорией, подали сигналы тревоги.

Фото: Openverse

Как сообщил представитель авиационной службы в беседе с ТАСС, речь идёт о следующих рейсах:

Череповец — Москва;

Самара — Санкт-Петербург;

Петрозаводск — Москва;

Сабетта — Москва;

Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Экипажи самолётов приняли решение выставить код ответчика "Общая тревога", когда находились в воздушном пространстве, сказано в материале.

При этом агентство отмечает, что официального подтверждения этих сведений пока нет. По информации ТАСС, маршруты или высота полёта не были изменены, лайнеры по-прежнему следуют в аэропорты.

В середине сентября самолёт Сочи — Омск совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Руководитель Омской области Виталий Хоценко заявил, что причиной ЧП стал отказ гидросистемы. Жертв удалось избежать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.