Пять авиалайнеров, выполнявших пассажирские рейсы над российской территорией, подали сигналы тревоги.
Как сообщил представитель авиационной службы в беседе с ТАСС, речь идёт о следующих рейсах:
Экипажи самолётов приняли решение выставить код ответчика "Общая тревога", когда находились в воздушном пространстве, сказано в материале.
При этом агентство отмечает, что официального подтверждения этих сведений пока нет. По информации ТАСС, маршруты или высота полёта не были изменены, лайнеры по-прежнему следуют в аэропорты.
В середине сентября самолёт Сочи — Омск совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском. Руководитель Омской области Виталий Хоценко заявил, что причиной ЧП стал отказ гидросистемы. Жертв удалось избежать.
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