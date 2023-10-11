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В ХМАО задержали начальника городской полиции за продажу улик

1:53
Происшествия

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали начальника полиции города Покачи по имени Андрей Бегларян. Ему предъявляется обвинение в незаконной продаже имущества, конфискованного в рамках уголовных дел на значительную сумму.

В ХМАО задержали начальника городской полиции за продажу улик
Фото: CreativeCommons

Согласно информации, предоставленной Региональным управлением ФСБ по Тюменской области, Бегларян подозревается в сбыте материалов, связанных с уголовными делами.

"РУФСБ России по Тюменской области собраны материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении начальника одного из отделов полиции Нижневартовского района за превышение должностных полномочий. Он через подставных лиц может быть причастен к продаже более 70 тонн труб, изъятых полицией в виде вещественных доказательств у нефтяников. Ущерб оценен на сумму более 1 млн рублей", — сообщили представители силовых структур.

Речь идет о начальнике полиции города Покачи по имени Андрей Бегларян, сообщает muksun.fm.

На основании предоставленных документов, Следственным управлением Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре (ХМАО-Югра) было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации — "Превышение должностных полномочий". За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

На данный момент проводятся оперативные мероприятия, направленные на выявление всех случаев незаконной деятельности.

Следственный комитет России по ХМАО подтвердил информацию о задержании Андрея Бегларяна, но подробности расследования находятся в секрете.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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