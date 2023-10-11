Из Оренбуржья введён запрет на вывоз заражённого зерна с амброзией

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Управлении Россельхознадзора по Оренбургской области было зарегистрировано 97 случаев обнаружения семян амброзии в партиях продовольственных культур, таких как подсолнечник, пшеница, лён и рыжик. Эти случаи зафиксированы в текущем году и суммарный вес зараженного зерна составил более 4 тысяч тонн. В результате этого вынуждены были ограничить экспорт этой продукции.

Фото: openverse.org

Также было выявлено 1012 случаев наличия карантинных объектов в образцах подкарантинной продукции, отобранных из различных партий. Зараженную продукцию направили на предприятия, где используют специальные технологии для уничтожения жизнеспособности семян карантинных сорняков. Эти предприятия расположены в Алтайском крае и Ленинградской области.

Эксперты также обнаружили наличие вредителей плодовых культур в 18 случаях на плодах нектаринов и киви, сообщает 56orb.ru.

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