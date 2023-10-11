В Чечне школьник ослепил лазерной указкой пилотов самолета

Школьник из Грозного ослепил лазерной указкой летчиков, которые выполняли посадку в аэропорту, сообщает Telegram-канал Mash Gor.
14-летний подросток направлял лазер в кабину самолета, который готовился к посадке в Грозном. В какой-то момент зеленая вспышка ослепила пилотов. Тем не менее, летчики справились с ситуацией и успешно посадили воздушное судно, после чего сообщили об инциденте в правоохранительные органы.
Хулигана быстро задержали, и выяснилось, что он игрался лазерной указкой вместе с друзьями после школы. Полиция рассматривает его действия как умышленное вмешательство в работу транспортных средств, и родителям теперь грозит значительный штраф.
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