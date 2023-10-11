С космодрома Восточный был похищен 118-метровой кабель, предназначенный для обеспечения питания систем безопасности, связи и видеонаблюдения будущих ракет-носителей "Ангара", сообщает EADaily.
По данным СМИ, утрату специально защищенных проводов обнаружил представитель исполнительной компании. Основные подозрения падают на сотрудников, и в настоящее время все они проходят проверку со стороны полицейских.
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Психотерапевт Татьяна Зеленкова-Захарчук рассказала, что рост жира на животе может быть обусловлен несколькими факторами.