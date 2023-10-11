Глава Брянской области заявил об уничтожении двух дронов ВСУ в Суражском районе

Руководитель Брянской области Александр Богомаз проинформировал об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на территории Суражского района.

Фото: Openverse

По его словам, дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Как пояснил губернатор, в результате инцидента никто не пострадал, повреждений на объектах инфраструктуры не зафиксировано. К месту ЧП выехали представители оперативных и экстренных служб Брянской области.

В своём Telegram-канале Богомаз поблагодарил подразделения ПВО РФ за качественную работу по защите региона.

3 октября власти Брянской области заявили об ударе ВСУ по посёлку Климово с помощью кассетных боеприпасов. Жертв и пострадавших удалось избежать, однако украинские боевики повредили несколько жилых домов и хозпостроек.