Руководитель Брянской области Александр Богомаз проинформировал об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на территории Суражского района.
По его словам, дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Как пояснил губернатор, в результате инцидента никто не пострадал, повреждений на объектах инфраструктуры не зафиксировано. К месту ЧП выехали представители оперативных и экстренных служб Брянской области.
В своём Telegram-канале Богомаз поблагодарил подразделения ПВО РФ за качественную работу по защите региона.
3 октября власти Брянской области заявили об ударе ВСУ по посёлку Климово с помощью кассетных боеприпасов. Жертв и пострадавших удалось избежать, однако украинские боевики повредили несколько жилых домов и хозпостроек.
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