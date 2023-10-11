Транспортная полиция удалила дебошира с рейса Волгоград — Москва

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники полиции сорвали с авиарейса Волгоград — Москва 40-летнего пассажира, который устроил беспорядок перед вылетом. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу.

Фото: Openverse

"В дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту города Волгограда вечером 10 октября поступило сообщение о том, что экипажу самолета, улетающего в Москву, требуется помощь полиции. Бортпроводники пояснили прибывшим к авиалайнеру полицейским, что пассажир нарушил правила поведения на борту воздушного судна", — говорится в распространённом сообщении.

По прибытии в аэропорт Москвы мужчину задержали транспортные полицейские, а затем доставили в дежурную часть линейного отделения аэропорта Волгограда. По данному инциденту были составлены административные протоколы согласно статьям ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на воздушном транспорте).

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