В Карелии после шторма спасли "Робинзона Крузо" с острова на озере

В регионе Карелии был спасён рыбак, который, будучи сдёрнутым штормом, оказался на острове в Сямозере. Эту информацию распространил глава республики Артур Парфенчиков, в своей записи на "ВКонтакте".

Фото: openverse

Инцидент случился на Сямозере 7 октября, когда пожилой мужчина отправился на рыбалку на своей лодке и попал в шторм. Его близкие не смогли связаться с ним, и они обратились за помощью к службам спасения. Рыбака те искали три дня. На берегу одного из островов они обнаружили перевернутую лодку и, в конечном итоге, самого рыбака.

"Вода была ледяной, но рыбаку удалось доплыть до берега. Удивительным образом на острове оказалась старая рыбачья избушка, в которой обнаружили полбанки варенья. Кроме того, спасению помог костюм «поплавок» Виктора, если бы не он, доплыть было бы сложнее", — поделился Артур Парфенчиков.

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