В Перми возбудили уголовное дело после падения лифта с пациентами в больнице

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Перми возбуждено уголовное дело после происшествия в больнице Архангела Михаила и Всех Небесных Сил, расположенной по адресу ул. Лобачевского, 26. Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю, Денис Головкин, выдал соответствующее распоряжение. Все это было объявлено в официальном заявлении пресс-службы ведомства.

Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно данным следствия, сегодня, 10 октября, в результате предоставления услуг, не отвечающих стандартам безопасности для жизни и здоровья пациентов, произошел инцидент, когда лифт упал в шахту. Люди, находившиеся внутри лифта — пациенты и медицинский персонал, получили различные травмы.

На данный момент следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей и выясняют количество пострадавших. Также проводятся другие необходимые следственные мероприятия с целью выяснения всех обстоятельств этого инцидента, собираются и закрепляются улики.

По предыдущей информации, в момент происшествия в лифте находились 14 человек, включая 12 пациентов, лифтера и санитарку. После падения кабины лифта два пациента и лифтера были переведены в травматологическое отделение с незначительными травмами, сообщает properm.ru.

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