Суд обязал выплатить компенсации заболевшим гепатитом в челябинском кафе

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате решения суда Челябинска, пострадавшим от гепатита А, вызванным после посещения кафе "Дархан", была выплачена сумма в 4,5 миллиона рублей. Каждый из 42 пострадавших получил компенсацию в среднем размере 109 тысяч рублей, что включало в себя как моральный ущерб, так и затраты на медицинское лечение. Это решение суда было подтверждено и вступило в законную силу после того, как иски были удовлетворены, сообщает kursdela.biz.

Фото: openverse.org

Кроме того, каждый пострадавший также получил компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Всего выплаченная сумма компенсаций составила 4 593 400 рублей. Этот случай связан с вспышкой гепатита А в кафе "Дархан" в Челябинске, которая началась в январе и затронула 70 человек, а судебное решение было вынесено 4 августа.

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