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Мужчине вынесли приговор за ложные сообщения о минировании

2:09
Происшествия

В Омском суде был вынесен приговор молодому человеку, который разослал массово ложные сообщения о минировании. Решение по уголовному делу в отношении Сергея Михеля было принято Советским районным судом.

Мужчине вынесли приговор за ложные сообщения о минировании
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Согласно результатам расследования, в 2021 году он отправил более 200 фальшивых уведомлений о готовящихся взрывах в детских садах, школах и медицинских учреждениях в 37 регионах России и в Республику Беларусь. В своих сообщениях он представлял себя как близкого товарища и последователя казанского стрелка Галявиева.

Службы безопасности реагировали на эти угрозы и проводили проверки по указанным адресам, однако не находили взрывчатки и взрывных устройств. Личность лжеминера была выявлена благодаря оперативно-розыскным мероприятиям УФСБ и УМВД России по Омской области.

Во время обысков в квартире Михеля он попытался уничтожить все доказательства, повредив ноутбук и даже разлил на него стакан с водой, а также разбил свой мобильный телефон. Однако данные не были стерты, и в ноутбуке были обнаружены сообщения о более чем 800 ложных угрозах по адресам социальных учреждений.

"В ходе следственных мероприятий Михель признал, что сообщения о лжеминированиях были посланы от имени родителей его бывших одноклассниц, с которыми у него сложились неприязненные отношения в процессе обучения. Общий ущерб от его незаконных действий составил около 2,5 миллионов рублей", — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Лжеминер был приговорен к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о возмещении ущерба в размере 2,5 миллионов рублей.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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