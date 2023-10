Your browser does not support the audio element.

В Омском суде был вынесен приговор молодому человеку, который разослал массово ложные сообщения о минировании. Решение по уголовному делу в отношении Сергея Михеля было принято Советским районным судом.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.