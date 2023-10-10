Два приятели из подмосковной Истры украли банкомат, стоявший в местном торговом центре. Чтобы провернуть это дело, друзья просто погрузили его на тележку.
"Двое мужчин украли на тележке банкомат из торгового центра, расположенного в Истре на площади Революции, дом 6", — пишет РИА Новости со ссылкой на областной главк МВД.
Как уточнили в местных правоохранительных органах, полиция разыскивает воров. По факту произошедшего по статье "Кража" уже открыто уголовное дело.
Полицейским также предстоит выяснить, какая сумма денег находилась внутри банкомата на момент кражи.
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