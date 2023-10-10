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Двое друзей украли из подмосковного торгового центра банкомат, использовав для этого тележку

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Происшествия

Два приятели из подмосковной Истры украли банкомат, стоявший в местном торговом центре. Чтобы провернуть это дело, друзья просто погрузили его на тележку.

Двое друзей украли из подмосковного торгового центра банкомат, использовав для этого тележку
Фото: openverse

"Двое мужчин украли на тележке банкомат из торгового центра, расположенного в Истре на площади Революции, дом 6", — пишет РИА Новости со ссылкой на областной главк МВД.

Как уточнили в местных правоохранительных органах, полиция разыскивает воров. По факту произошедшего по статье "Кража" уже открыто уголовное дело.

Полицейским также предстоит выяснить, какая сумма денег находилась внутри банкомата на момент кражи.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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