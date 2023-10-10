Бензовоз столкнулся с грузовиком на МКАД, одно авто перевернулось

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 10 октября в Северном Медведково на северо-востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Согласно информации, полученной от источника, на 91-м километре Московской Кольцевой Автодороги (МКАД) столкнулись два автомобиля (бензовоз и грузовик), в результате чего один из них перевернулся.

Фото: мвд.рф

Как сообщает Телеканал "360", службы экстренной помощи были вызваны по номеру 112 в 06:24 утра, когда сообщили о ДТП. Грузовик опрокинулся и перевернулся на бок. Удалось избежать разлива топлива. Дорожное движение на данном участке не было перекрыто, так как пострадавшее транспортное средство находилось на обочине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.