Утром 10 октября в Северном Медведково на северо-востоке Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Согласно информации, полученной от источника, на 91-м километре Московской Кольцевой Автодороги (МКАД) столкнулись два автомобиля (бензовоз и грузовик), в результате чего один из них перевернулся.
Как сообщает Телеканал "360", службы экстренной помощи были вызваны по номеру 112 в 06:24 утра, когда сообщили о ДТП. Грузовик опрокинулся и перевернулся на бок. Удалось избежать разлива топлива. Дорожное движение на данном участке не было перекрыто, так как пострадавшее транспортное средство находилось на обочине.
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