Суд подтвердил незаконность розыска мэра Большого Камня, находящегося в зоне СВО

1:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Приморский краевой суд отказал в удовлетворении апелляционного представления прокуратуры на решение районного суда, который обязал следствие отменить постановление о розыске мэра Большого Камня Рустяма Абушаева. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого суда Елена Оленева.

Фото: Openverse

В марте Следственный комитет России по Приморскому краю объявил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы Надеждинского района Рустяма Абушаева. Ему предъявили обвинения в мошенничестве с земельными участками в районе и управлении бизнесом через посредников. В связи с этим расследованием он был объявлен в федеральный розыск и заочно заключён под стражу.

Однако в апреле Приморский краевой суд отменил постановление об аресте Абушаева. В мае Фрунзенский районный суд во Владивостоке отказал в изоляции под стражей. Приморский краевой суд подтвердил это решение.

"Приморским краевым судом постановление Фрунзенского районного суда Владивостока от 11 августа 2023 года оставлено без изменения, апелляционное представление прокурора — без удовлетворения", — сказала Оленева.

В апреле Абушаев опубликовал сообщение в своём Telegram-канале, в котором утверждал, что находится в зоне СВО. Данный факт подтвердил командир отряда "Тигр", который заявил, что мэра Большого Камня служит под его началом. После участия в эвакуации военных с боевого поля и в захвате вооружения НАТО Абушаев был представлен к присвоению ордена Мужества, сообщал командир отряда в беседе с агентством РИА Новости.