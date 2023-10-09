СК начал расследование инцидента, в ходе которого собаки напали на 14-летнего мальчика

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Поводом для внимательного расследования данного инцидента стали сообщения, опубликованные в СМИ. Вчера, 8 октября, произошел случай, в котором бродячая собака укусила мальчика, требующий последующей медицинской помощи. По информации матери пострадавшего, подобные ситуации случались неоднократно, и бездомные собаки на этой территории часто преследуют людей.

Фото: openverse.org

Инцидент вызвал незамедлительную реакцию следственного комитета, который начал проводить проверку, с целью выяснить все обстоятельства случившегося. В рамках этой проверки также будет установлено, находилась ли агрессивная собака в сопровождении хозяйки. Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области сообщила о том, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с статьей 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, сообщает gorod55.ru.

Следует отметить, что после обнародования данного случая, жители других районов города начали сообщать о подобных ситуациях. Местные жители также столкнулись с аналогичными проблемами. один из них утверждает, что около продуктового магазина часто можно встретить стаю бродячих собак.

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