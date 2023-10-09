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Двое волгоградцев подожгли администрацию посёлка

Происшествия

Двое жителей Волгограда были приговорены к четырём годам лишения свободы за поджог здания администрации в Новониколаевском районе, как сообщает областной суд.

Двое волгоградцев подожгли администрацию посёлка
Фото: CreativeCommons

В сентябре прошлого года эти волгоградцы подожгли администрацию Куликовского поселения. Их действия были мотивированы политическими убеждениями, и они использовали коктейли Молотова, чтобы выразить свой протест против действий властей Российской Федерации в рамках спецоперации. В результате поджога загорелась одна из стен администрации и окно. Пожар вскоре потух сам. Мужчины сняли видеозапись произошедшего. Со временем их привлекли к уголовной ответственности, и суд вынес приговор в виде четырёх лет колонии общего режима, сообщает novostivolgograda.ru.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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