Двое волгоградцев подожгли администрацию посёлка

Двое жителей Волгограда были приговорены к четырём годам лишения свободы за поджог здания администрации в Новониколаевском районе, как сообщает областной суд.

Фото: CreativeCommons

В сентябре прошлого года эти волгоградцы подожгли администрацию Куликовского поселения. Их действия были мотивированы политическими убеждениями, и они использовали коктейли Молотова, чтобы выразить свой протест против действий властей Российской Федерации в рамках спецоперации. В результате поджога загорелась одна из стен администрации и окно. Пожар вскоре потух сам. Мужчины сняли видеозапись произошедшего. Со временем их привлекли к уголовной ответственности, и суд вынес приговор в виде четырёх лет колонии общего режима, сообщает novostivolgograda.ru.

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