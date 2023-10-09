В Иерусалиме прогремело несколько взрывов после срабатывания сирен

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На территории Иерусалима прозвучало несколько взрывов. Объявлена воздушная тревога из-за угрозы нового обстрела, сообщает Al Arabiya.

Фото: "Explosion" by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

По информации издания, сирены также сработали в Тель-Авиве.

Отмечается, что взрывы в Израиле могли произойти из-за ударов ракет или перехвата снарядов в воздухе.

Незадолго до взрывов представители ХАМАС объявили о начале ракетной атаки из сектора Газа по объектам в Иерусалиме и Тель-Авиве. В палестинском движении заявили, что эти удары будут ответом на обстрелы жилого сектора Газы со стороны Израиля.

7 октября началось обострение палестино-израильского конфликта. Власти Израиля сообщили о переходе государства в состояние войны.

Ночью 9 октября военные ЦАХАЛ нанесли свыше 500 ударов по сектору Газа.