На территории Иерусалима прозвучало несколько взрывов. Объявлена воздушная тревога из-за угрозы нового обстрела, сообщает Al Arabiya.
По информации издания, сирены также сработали в Тель-Авиве.
Отмечается, что взрывы в Израиле могли произойти из-за ударов ракет или перехвата снарядов в воздухе.
Незадолго до взрывов представители ХАМАС объявили о начале ракетной атаки из сектора Газа по объектам в Иерусалиме и Тель-Авиве. В палестинском движении заявили, что эти удары будут ответом на обстрелы жилого сектора Газы со стороны Израиля.
7 октября началось обострение палестино-израильского конфликта. Власти Израиля сообщили о переходе государства в состояние войны.
Ночью 9 октября военные ЦАХАЛ нанесли свыше 500 ударов по сектору Газа.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.